«Вольфсбург» вырвал ничью в матче с «Хоффенхаймом» в компенсированное время

Берлин, , 20:54 — REGNUM 22 октября на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона Бундеслиги между командами «Вольфсбург» и «Хоффенхайм». Матч завершился со счетом 1:1.

На 73-й минуте немецкий атакующий полузащитник Керем Демирбай открыл счет ударом с пенальти — 0:1.

В конце матча полузащитник Феликс Удуохай сравнял счет и вырвал ничью для «Вольфсбурга» — 1:1.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Хоффенхайм»)

Удары 14/9

Удары в створ 4/5

Владение 52%/48%

Фолы 11/22

На данный момент «Хоффенхайм» пондялся на 4-ю строчку, набрав 16 очков. «Вольфсбург» остался на 14-й позиции с 9-ю очками.

Составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, Верхаг, Удуохай, Тиссеран, Иттер, Камачо, Димата, Блащиковски, Арнольд, Ориги.

«Хоофенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Фогт, Пош, Кадержабек, Демирбай, Цубер, Гриллич, Вагнер, Ут, Крамарич.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Предупреждения: Пош — 24, Демирбай — 75, Малли — 77, Хюбнер — 82.

Незабитые пенальти: Арнольд — 12.

Голы: Демирбай (пен) 73 — 0:1, Удуохай 90+2 — 1:1.