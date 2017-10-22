Иванович об игре против ЦСКА: «Получилась тяжелой»

Москва, , 20:29 — REGNUM Футболисты «Зенита» (Санкт-Петербург), сыгравшие вничью с московским ЦСКА в матче четырнадцатого тура чемпионата России, добились неплохого результата. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил защитник «сине-бело-голубых» Бранислав Иванович.

«Я думаю, что игра получилась тяжелой, — сказал Иванович. — В первом тайме мы успевали контролировать игру, а во втором — мы уже начали создавать моменты. Но 0:0 — это неплохой для нас результат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче четырнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 22 октября на стадионе «Арена ЦСКА», завершилась со счетом 0:0.

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