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«ЦСКА» и «Зенит» выдали очень грубый и зрелищный футбол

Спорт

На данный момент «Зенит» идет на первой строчке с 29-ю очками. «ЦСКА» остался на 3-й позиции, набрав 25 очков

«ЦСКА» и «Зенит» выдали очень грубый и зрелищный футбол
JeppeSmedNielsen
Футбол

Москва, 22 октября 2017, 18:26 — REGNUM  22 октября на стадионе «Арена ЦСКА» был разыгран матч между командами «ЦСКА» и «Зенит» в рамках 14-го тура РФПЛ. Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («ЦСКА"/"Зенит»)

Удары 11/8

Удары в створ 5/1

Владение 54%/46%

Фолы 17/17

На данный момент «Зенит» идет на первой строчке с 29-ю очками. «ЦСКА» остался на 3-й позиции, набрав 25 очков.

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.

«Зенит»: Лунев, Мевля, Маммана, Иванович, Кришито, Паредес, Кузяев, Ерохин, Полоз, Ригони, Кокорин.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Предупреждения: Васин — 5, Фернандес — 12, Акинфеев — 12, Березуцкий — 31, Мевля — 32, Ригони — 43, Вернблум — 67, Дзюба — 67, Натхо — 68, Паредес — 68.

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Футбол