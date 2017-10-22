«Дженоа» и «Милан» голов не забили

Рим, 22 октября 2017, 17:54 — REGNUM 22 октября на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч между командами «Милан» и «Дженоа» в рамках 9-го тура Серии А. Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Милан"/"Дженоа»)
Удары 16/10
Удары в створ 8/1
Владение 53%/47%
Фолы 13/20
На данный момент «Милан» идет на 11-й строчке с 13-ю очками. «Дженоа» поднялся на 15-ю строчку, набрав 6 очков.
Составы на матч:
«Милан»: Доннарумма, Сапата, Родригес, Бонуччи, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Борини, Билья, Кесси, Калинич.
«Дженоа»: Перин, Иццо, Россеттини, Зуканович, Бертолаччи, Рози, Ригони, Велозу, Лаксальт, Таарабт, Галабинов.
Главный арбитр матча: Пьеро Джакомелли.
Предупреждения: Зуканович — 40, Таарабт — 61.
Удаления: Бонуччи — 25.