«Дженоа» и «Милан» голов не забили

Рим, , 17:54 — REGNUM 22 октября на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч между командами «Милан» и «Дженоа» в рамках 9-го тура Серии А. Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Милан"/"Дженоа»)

Удары 16/10

Удары в створ 8/1

Владение 53%/47%

Фолы 13/20

На данный момент «Милан» идет на 11-й строчке с 13-ю очками. «Дженоа» поднялся на 15-ю строчку, набрав 6 очков.

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Сапата, Родригес, Бонуччи, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Борини, Билья, Кесси, Калинич.

«Дженоа»: Перин, Иццо, Россеттини, Зуканович, Бертолаччи, Рози, Ригони, Велозу, Лаксальт, Таарабт, Галабинов.

Главный арбитр матча: Пьеро Джакомелли.

Предупреждения: Зуканович — 40, Таарабт — 61.

Удаления: Бонуччи — 25.