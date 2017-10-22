«Урал» переиграл «Ахмат» в матче РФПЛ

Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM Екатеринбургский «Урал» на своем поле переиграл грозненский «Ахмат» в матче четырнадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 22 октября на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Николай Димитров и Алексей Евсеев.

После четырнадцати матчей в чемпионате России «Урал» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Ахмат», набравший 17 баллов, находится на десятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 14-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0.

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