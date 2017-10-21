«Наполи» и «Интер» голов не забили

Рим, , 23:42 — REGNUM 21 октября между командами «Наполи» и «Интер» был разыгран матч в рамках 9-го тура Серии А. Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Наполи"/"Интер»)

Удары 12/9

Удары в створ 5/4

Владение 57%/43%

Фолы 9/9

На данный момент «Наполи» идет на первой строчке с 25-ю очками. «Интер» идет следом с 23-мя очками.

Составы на матч:

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

«Интер»: Ханданович, Миранда, Д’Амброзио, Шкриниар, Нагатомо, Гальярдини, Весино, Валеро, Перишич, Кандрева, Икарди.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Предупреждения: Миранда — 66, Кулибали — 90+2.