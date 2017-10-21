«Барселона» уверенно обыграла «Малагу»

Мадрид, , 23:38 — REGNUM 21 октября между командами «Барселона» и «Малага» был разыгран матч в рамках 9-го тура Испанской Примеры. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «сине-гранатовых».

На 2-й минуте матча Жерар Деулофеу забил свой первый гол в сезоне после великолепного сольного прохода по флангу — 1:0. Ассистом отметился Люка Динь.

В начале второго тайма легенда испанского футбола Андрес Иньеста стал автором гола после ассиста Лионеля Месси — 2:0.

Статистика матча («Барселона"/"Малага»)

Удары 8/10

Удары в створ 4/7

Владение 66%/34%

Фолы 9/11

На данный момент «Барселона» идет на 1-м месте с 25-ю очками. «Малага» осталась на последней строчке с 1-м очком.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Маскерано, Динь, Роберто, Умитити, Ракитич, Бускетс, Суарес, Иньеста, Месси, Деулофеу.

«Малага»: Прието, Родригес, Карлос, Росалес, Бесс, Ролон, Адриан, Кастро, Пеньяранда, Ролан.

Главный арбитр матча: Пабло Гонсалес Фуэртес.

Предупреждения: Росалес — 21, Родригес — 26, Адриан — 39, Умтити — 74, Чеккини — 82.

Голы: Деулофеу 2 — 1:0, Иньеста 56 — 2:0.