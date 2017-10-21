«Нант» переиграл «Генгам» в чемпионате Франции

Нант, Франция, 21 октября 2017, 23:31 — REGNUM Футбольный клуб «Нант» на своем поле переиграл «Генгам» в матче десятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте, завершилась со счетом 2:1.
В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Чидозье Авазьем и Абдулайе Туре. У гостей мяч забил Абдул Камара.
После десяти матчей в чемпионате Франции «Нант» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Генгам», набравший 13 баллов, находится на одиннадцатой позиции.
Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур
«Нант» (Нант) — «Генгам» (Генгам) — 2:1.
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