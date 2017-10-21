«Валенсия» не заметила «Севилью» — 4:0

Мадрид, 21 октября 2017, 21:27 — REGNUM 21 октября между командами «Валенсия» и «Севилья» был разыгран матч в рамках 9-го тура Испанской Примеры. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «летучих мышей».
В конце тайма вингер сборной Португалии Гонсалу Гуэдеш открыл счет великолепным ударом в дальнюю «девятку» — 1:0.
В начале второго тайма Симоне Заза удвоил преимущество в счете точным ударом в дальний угол после разрезающей передачи Родриго — 2:0.
На 86-й минуте Санти Мина довел счет до разгромного, замкнув прострел Гонсалу Гуэдеша — 3:0.
Через 4 минут Гуэдеш оформил дубль после ассиста Кондогбии — 4:0.
Статистика матча («Валенсия"/"Севилья»)
Удары 14/14
Удары в створ 9/6
Владение 55%/45%
Фолы 16/20
На данный момент «Валенсия» идет на втором месте с 21-м очком. «Севилья» осталась на 5-м месте с 16-ю очками.
Составы на матч:
«Валенсия»: Нето, Мурильо, Паулиста, Гайа, Монтойа, Гуэдеш, Парехо, Кондогбья, Солер, Заза, Родриго.
«Севилья»: Рико, Кьер, Лангле, Эскудеро, Меркадо, Банега, Писарро, Банега, Навас, Васкес, Нолито, Мурьель.
Главный арбитр матча: Хавьер Эстрада.
Предупреждения: Нолито — 9, Лангле — 14, Писарро — 27, Коршья — 37, Заза — 60, Парехо — 88.
Голы: Гуэдеш 43 — 1:0, Заза 51 — 2:0, Мина 86 — 3:0, Гуэдеш 90 — 4:0.