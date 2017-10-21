«Бавария» минимальной обыграла «Гамбург»

Берлин, 21 октября 2017, 21:25 — REGNUM 21 октября между командами «Гамбург» и «Бавария» был разыгран матч в рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги. Матч завершился со счетом 0:1 в пользу мюнхенцев.
На 52-й минуте французский талантливый хавбэк Корентин Толиссо открыл счет, пробив вратаря с близкого расстояния после ассиста Томаса Мюллера — 0:1.
Статистика матча («Гамбург"/"Бавария»)
Удары 4/14
Удары в створ ¾
Владение 30%/70%
Фолы 9/9
На данный момент «Бавария» делит первую строчку с «Боруссией» (по 20 очков), уступая ей лишь по количеству забитых мячей. «Гамбург» остался на 15-й позиции с 7-ю очками.
Составы на матч:
«Гамбург»: Матения, Дикмайер, ван Дронгелен, Маврай, Кириакос, Дуглас, Сакаи, Юнг, Вуд, Хан, Хант.
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Хуммельс, Рафинья, Видаль, Алаба, Толиссо, Родригес, Коман, Роббен, Левандовски.
Главный арбитр матча: Марко Фриц.
Предупреждения: Родригес — 45, Сакаи — 73, Толиссо — 78.
Удаления: Юнг — 38.
Голы: Толиссо 52 — 0:1.