«Спартак» не смог забить «Амкару»

Москва, 21 октября 2017, 20:53 — REGNUM 21 октября между командами «Спартак» и «Амкар» был разыгран матч в рамках 14-го тура РФПЛ 2017/18. Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Спартак"/"Амкар»)
Удары 14/7
Удары в створ 3/1
Владение 60%/40%
Фолы 9/14
На данный момент «Спартак» идет на 5-м месте с 21-м очком. «Амкар» укрепился на 12-й строчке с 16-ю очками.
Составы на матч:
«Спартак»: Селихов, Таски, Джикия, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Попов, Адриано.
«Амкар»: Нигматуллин, Конде, Сиваков, Белоруков, Баланович, Милькович, Идову, Гащенков, Эззатоллахи, Гол, Прокофьев.
Главный арбитр матча: Павел Кукуян.
Предупреждения: Гащенков — 65, Идову — 85.