«Спартак» не смог забить «Амкару»

Москва, , 20:53 — REGNUM 21 октября между командами «Спартак» и «Амкар» был разыгран матч в рамках 14-го тура РФПЛ 2017/18. Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Спартак"/"Амкар»)

Удары 14/7

Удары в створ 3/1

Владение 60%/40%

Фолы 9/14

На данный момент «Спартак» идет на 5-м месте с 21-м очком. «Амкар» укрепился на 12-й строчке с 16-ю очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Таски, Джикия, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Попов, Адриано.

«Амкар»: Нигматуллин, Конде, Сиваков, Белоруков, Баланович, Милькович, Идову, Гащенков, Эззатоллахи, Гол, Прокофьев.

Главный арбитр матча: Павел Кукуян.

Предупреждения: Гащенков — 65, Идову — 85.