«Рубин» и «Динамо» расписали мировую

Казань, , 18:25 — REGNUM 21 октября на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч 14-го тура РФПЛ между командами «Рубин» и «Динамо». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Рубин"/"Динамо»)

Удары 15/5

Удары в створ 9/1

Владение 57%/43%

Фолы 8/18

На данный момент «Рубин» идет на 7-м месте с 18-ю очками. «Динамо» поднялся на 13-ю позицию, набрав14 очков.

Составы на матч:

«Рубин»: Рыжиков, Сигурдссон, Гранат, Бауэр, Кудряшов, Навас, М'Вилла, Оздоев, Камболов, Канунников, Лестьенн.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Козлов, Шунич, Зотов, Сапета, Соснин, Темников, Ташаев, Бечирай.

Главный арбитр матча: Крилл Левников.

Предупреждения: Соснин — 57, Морозов — 90+4.