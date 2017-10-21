«Айнтрахт» вырвал ничью в матче с «Боруссией Д»

Берлин, , 18:24 — REGNUM 21 октября на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 9-го тура Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «Боруссия Д». Матч завершился со счетом 2:2.

На 19-й минуте матча турецкий хавбэк Нури Шахин открыл счет, замкнув прострел Марка Бартры — 0:1.

В начале второго тайма немецкий вингер Максимиллиан Филипп удвоил преимущество в счете, после великолепного короткого паса Марио Гетце — 0:2.

Через 7 минут Себастьен Аллер реализовал пенальти и сократил отставание в счете — 1:2.

В следующей атаке Мариус Вульф сравнял счет после выноса Гачиновича от ворота — 2:2.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Боруссия Д»)

Удары 10/12

Удары в створ 7/8

Владение 47%/53%

Фолы 15/11

На данный момент «Боруссия Д» идет на 1-м месте с 20-ю очками. «Айнтрахт» поднялся на 6-ю позицию, набрав 14 очков.

Составы на матч:

«Айнтрахт»: Градецки, Эбрахам, Хасебе, Русс, Гачинович, Боатенг, Виллемс, Чэндлер, Ребич, Аллер, Вульф.

«Боруссия Д»: Бюрки, Суботич, Бартра, Толян, Вайгль, Шахин, Кастро, Обамеянг, Филипп, Гетце, Пулишич.

Главный арбитр матча: Роберт Хартманн.

Предупреждения: Гачинович — 41, Вайгль — 45, Бюрки — 64, Бартра — 90.

Голы: Шахин 19 — 0:1, Филипп 57 — 0:2, Аллер 64 (пен) — 1:2, Вульф 68 — 2:2.