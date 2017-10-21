Шлеменко заявил, что у него украли победу

Москва, , 09:09 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко намерен опротестовать результат боя с голландцем Гегарду Мусаси, прошедшем в рамках турнира Bellator 185. Победа представителю Голландии была присуждена нечестно, передает 21 октября ТАСС со ссылкой на заявление Шлеменко.

«Мы будем подавать апелляцию, но вряд ли они изменят решение. Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу», — сказал Шлеменко.

По словам спортсмена, он проиграл первый раунд, в котором нанес Мусаси сильный удар. Однако остальные раунды, полагает сам Шлеменко, он выиграл.

«Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть. Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как «похоронили» меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать», — сказал Шлеменко.

Отметим, единогласным решением судей победа в поединке со счетом 29:28 была присуждена Гегарду Мусаси. При этом представитель Голландии после поединка был доставлен в больницу с подозрением на перелом орбитальной кости.

Таким образом, у российского бойца теперь 56 побед (из них 31 — нокаутом) и десять поражений в смешанных единоборствах (ММА). Голландец одержал 43 победы (из них 35 — досрочно), потерпел шесть поражений, и два боя провел вничью.

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