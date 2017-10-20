Фигуристы Боброва и Соловьев занимают второе место на Гран-при в Москве

Москва, , 21:00 — REGNUM Российский танцевальный дуэт, олимпийские чемпионы в Сочи-2014, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев по итогам первого этапа серии Гран-при по фигурному катанию после выступления в короткой программе заняли второе место. Свою программу фигуристы исполнили 20 октября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Судьи оценили программу российской пары в 76,33 балла.

Спортсмены прокомментировали свое выступление и сказали, что будут дополнительно работать над улучшением короткой программы.

«Больше внимания мы уделяли произвольному танцу и что-то упустили в коротком», — сказал Дмитрий Соловьев.

«Уверена, что все элементы мы накатаем на четвертый, высший уровень», — сказала Екатерина Боброва.

Третье место также занимает российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин, чье выступление было оценено в 71,32 балла.

Первое место по итогам первого этапа досталось американцам Майе и Алексу Шибутани, которые получили 77,30 балла.

Завтра, 21 октября, танцевальные пары покажут произвольную программу. Гран-при завершится в воскресенье, 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2017 года на чемпионате Европы по фигурному катанию в Чехии в результате пересмотра результатов короткого танца лидерство перешло российской паре Екатерине Бобровой и ДмитриюСоловьеву. В итоге российская пара заняла второе место.

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