Касаткина обыграла Бегу и вышла в финал Кубка Кремля

Москва, , 16:45 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Румынии Ирину Бегу в полуфинальном Кубка Кремля.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 30 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу российской теннисистки.

Касаткина допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету Бегу три эйса, одна ошибка на подаче и три выигранных брейка.

В финале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча между Натальей Вихлянцевой и немкой Юлией Гёргес.

Напомним, Кубок Кремля проходит в Москве с 16 по 21 октября.

Кубок Кремля-2017. Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) — 6:2, 6:3

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