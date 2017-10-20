Экс-президент ФИФА Блаттер посетит ЧМ-2018 по приглашению Путина

Берн, , 13:28 — REGNUM Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер посетит Россию во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает AFP.

По информации издания, Блаттер приедет в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

«Я поеду в Россию на чемпионат мира. Я получил приглашение от президента Владимира Путина», — сообщил Блаттер изданию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Йозеф Блаттер был отстранён от должности президента ФИФА. Он был отстранён от от занятий футбольной деятельностью на восемь лет. Блаттера обвинили в коррупции и нарушениях кодекса поведения ФИФА.

Напомним, финальная часть чемпионата мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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