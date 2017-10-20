В Индии футболисты напали на арбитров во время матча

Нью-Дели, , 11:37 — REGNUM В Индии футболисты напали на главного арбитра и боковых судей во время матча. Об этом сообщил в своём Twitter спортивный журналист Шаджи Прабхакаран.

Инцидент произошёл во время матча любительского чемпионата. По ходу встречи футболисты напали на судью и стали его бить. Досталось и помощникам главного арбитра.

В итоге судья был вынужден сбежать с поля, перепрыгнув через забор.

«Такие люди не заслуживают того, чтобы играть в эту красивую игру», — написал журналист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран подрался с журналистом на борту самолета.

Читайте ранее в этом сюжете: Футболист «Барселоны» подрался с журналистом в самолете

Читайте развитие сюжета: В Испании футболисты юношеской команды подрались с фанатами