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В Индии футболисты напали на арбитров во время матча

Спорт

Инцидент произошёл во время матча любительского чемпионата

Нью-Дели, 20 октября 2017, 11:37 — REGNUM  В Индии футболисты напали на главного арбитра и боковых судей во время матча. Об этом сообщил в своём Twitter спортивный журналист Шаджи Прабхакаран.

Инцидент произошёл во время матча любительского чемпионата. По ходу встречи футболисты напали на судью и стали его бить. Досталось и помощникам главного арбитра.

В итоге судья был вынужден сбежать с поля, перепрыгнув через забор.

«Такие люди не заслуживают того, чтобы играть в эту красивую игру», — написал журналист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран подрался с журналистом на борту самолета.

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