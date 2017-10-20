Сергачёв признан третьей звездой дня в НХЛ

Тампа, США, 20 октября 2017, 11:10 — REGNUM Российский хоккеист Михаил Сергачёв, выступающий за «Тампа Бэй Лайтнинг», признан третьей звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Сергачёв оформил дубль в матче против «Коламбуса», благодаря чему его команда выиграла со счётом 2:0. Эти заброшенные шайбы стали первыми для 19-летнего российского защитника в НХЛ.
Первой звездой дня был признан нападающий «Бостона» Патрис Бержерон, который забил гол и отдал три результативные передачи в матче с «Ванкувером», завершившемся в пользу его команды со счётом 6:3.
Вторым стал нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир, забросивший две шайбы и отдавший одну результативную передачу во встрече с «Оттавой» (5:4, ОТ).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу в гостях над «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась со счётом 2:0.
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