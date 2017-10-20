В «Лужниках» откроют памятник Валерию Харламову

Москва, , 10:18 — REGNUM Памятник легендарному советскому хоккеисту Валерию Харламову откроют в «Лужниках» на аллее Славы. Об этом 19 октября сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Монумент советскому хоккеисту Валерию Харламову откроют 25 октября на аллее Славы спорткомплекса «Лужники», — говорится в сообщении.

Памятник был создан скульптором Александром Рукавишниковым по проекту архитектора Сергея Шарова.

На церемонии открытия будут присутствовать члены семьи Харламова, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, а также представители Федерации хоккея России и Министерства спорта.

Отмечается также, что около памятника Харламову будет возведён павильон, в котором разместят предметы экипировки хоккеиста, хранящиеся в фондах музея спорта «Лужников».

Напомним, в составе сборной СССР Валерий Харламов стал двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976) и восьмикратным чемпионом мира. В составе ЦСКА он стал 11-кратным чемпионом СССР.

Харламов погиб в автомобильной аварии 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет.