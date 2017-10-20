«Спартак» прервал безвыигрышную серию в матче с «Авангардом»

Москва, , 09:20 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над омским «Авангардом». Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде «Авангард» вышел вперёд благодаря голам Евгения Медведева и Дениса Эверберга.

Во втором периоде нападающий «Спартака» Игорь Мирнов сократил отставание, а Райан Стоа сделал счёт равным.

В третьем отрезке матча Райан Стоа оформил дубль и принёс своей команде победу. Решающая шайба была заброшена за 20 секунд до конца третьего периода.

Таким образом, «Спартак» прервал серию из пяти поражений подряд и вышел на 22-е место в турнирной таблице, у команды 24 очка после 22 матчей. «Авангард» занимает пятое место с 41 очком.

«Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

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