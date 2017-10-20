Бразильский суд оштрафовал Неймара за неуплату налогов

Бразилиа, , 07:33 — REGNUM Нападающий «ПСЖ» Неймар оштрафован за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает портал Esports.

По информации издания, суд в Бразилии вынес решение оштрафовать «Неймара» на $1,2 млн из-за постоянных попыток отложить рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, штраф был наложен на родителей футболиста и три компании, которые управляют его финансами.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что бразильский футболист подозревается в неуплате налогов, стало известно в июне 2015 года. Местная налоговая служба изучала счета Неймара примерно в течение года. Под подозрение попали 38 млн долларов, которые прошли через его счета в период с 2011 по 2014 годы.

Помимо Неймара, обвинения выдвинуты против его отца, президента клуба «Барселона» Хосепа Марии Бартомеу, а также экс-президента клуба Сандро Росселя.

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