Дубль Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Коламбус»

Коламбус, США, , 06:22 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу в гостях над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 2:0.

В первом периоде российский защитник Михаил Сергачёв вывел «Тампу» вперёд. Причём этот гол получился полностью российским — результативные передачи записали на свой счёт Никита Кучеров и Владислав Наместников.

Во втором периоде Сергачёв оформил дубль, забросив шайбу с передач Кучерова и Стэмкоса.

В составе «Коламбуса» российский нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

Отметим, что в этом матче ворота обеих команд защищали российские голкиперы. У «Коламбуса» — Сергей Бобровский, у «Тампы» — Андрей Василевский.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

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