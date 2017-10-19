«Лион» одержал трудную победу над «Эвертоном»

Лондон, 19 октября 2017, 23:59 — REGNUM 19 октября между командами «Эвертон» и «Лион» был разыгран матч в рамках 3-го тура ЛЕ. Матч завершился минимальной победой французов со счетом 2:1.
В дебюте матча французский форвард Набиль Фекир открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1.
На 69-й минуте защинтик сборной Уэльса Эшли Уильямс сравнял счет ударом головы после навеса Гильфи Сигурдссона — 1:1.
Через 6 минут вингер сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре забил великолепный гол, замкнув пяткой прострел Максвелла Корне — 1:2.
Статистика матча («Эвертон"/"Лион»)
Удары 13/8
Удары в створ 5/4
Владение 56%/44%
Фолы 12/9
На данный момент «Лион» идет на 2-й строчке с 5-ю очками. «Эвертон» продолжает буксовать в конце таблицы с 1-м очком.
Составы на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Уильямс, Мартина, Холгейт, Шнайдерлен, Дэвис, Классен, Влашич, Калверт-Левин, Миралас.
«Лион»: Лопес, Дьякаби, Марсело, Марсал, Тете, Ауар, Траоре, Депай, Фекир, Тусар, Маолида.
Главный арбитр матча: Бас Нейхейс.
Предупреждения: Лукман — 55, Траоре — 65, Уильямс — 66.
Голы: Фекир 6 (пен) — 0:1, Уильямс 69 — 1:1, Траоре 75 — 1:2.