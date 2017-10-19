«Локомотив» не смог обыграть «Щериф»

Кишинёв, 19 октября 2017, 23:56 — REGNUM 19 октября между командами «Шериф» и «Локомотив» был разыгран матч в рамках 3-го тура ЛЕ. Матч завершился со счетом 1:1.
На 17-й минуте Антон Миранчук открыл счет мощным ударом в дальний угол после проникающего паса Джефферсона Фарфана — 0:1.
Через 14 минут вингер Зиги Бадибанга сравнял счет ударом головы после великолепного паса «ножницами» Криштиано — 1:1.
Статистика матча («Шериф"/"Локомотив»)
Удары 15/10
Удары в створ 9/4
Владение 50%/50%
Фолы 15/19
На данный момент «Локомотив» идет на первом месте с 5-ю очками. «Шериф» поднялся на 2-е место, набрав 3 очка.
Составы на матч:
«Шериф»: Микулич, Кришитано, Кулушич, Сушич, Посмак, Антон, Брежовец, Кендэш, Мугоша, Маседа, Бадибанга.
«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, Кверквеля, Фернандеш, Фарфан, Тарасов, Денисов, Миранчук, Эдер.
Главный арбитр матча: Вад.
Предупреждения: Кендыш — 39, Посмак — 68, Игнатьев — 84, Гильерме — 90, Раку — 90.
Голы: Миранчук 17 — 0:1, Бадибанга 31 — 1:1.