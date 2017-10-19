«Арсенал» вырвал победу над «Црвеной Звездой» в конце матча

Белград, 19 октября 2017, 22:04 — REGNUM 19 октября между клубами «Црвена Звезда» и «Арсенал» был разыгран матч в рамках 3-го тура ЛЕ. Матч завершился минимальной победой"канониров» со счетом 1:0.
В конце матч таргетман Оливье Жиру открыл счет, замкнув навеса Тео Уокотта — 0:1.
Статистика матча («Црвена Звезда"/"Арсенал»)
Удары 10/8
Удары в створ 4/5
Владение 43%/57%
Фолы 11/13
На данный момент «Арсенал» идет на первой строчке с 9-ю очками. «Црвена Звезда» идет на 2-й позиции с 4-мя очками.
Составы на матч:
«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Стойкович, Рогич, Савич, Крстичич, Канга, Дональд, Радонич, Срнич, Боачи.
«Арсенал»: Чех, Эль-Ненни, Дубюши, Холдинг, Уилшир, Мэйтленд-Найлз, Коклен, Нелсон, Уиллок, Жиру.
Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.
Предупреждения: Родич — 32, Боачи — 60, Ле Таллек — 62, Коклен — 65, Борян — 86, Бабич — 90, Нелсон — 90+4.
Удаления: Родич — 80.
Голы: Жиру 85 — 0:1.