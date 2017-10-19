«БАТЭ» сенсационно обыграл «Кельн»

Минск, , 21:55 — REGNUM 19 октября в рамках 3-го тура ЛЕ был разыгран матч между командами «БАТЭ» и «Кельн». Матч завершился минимальной победой белорусов со счетом 1:0.

На 55-й минуте белорусский крайний полузащитник Алексей Риос открыл счет после великолепного паса Мирко Иванич — 1:0.

Статистика матча («БАТЭ"/"Кельн»)

Удары 7/10

Удары в створ 3/6

Владение 44%/56%

Фолы 8/8

На данный момент «БАТЭ» идет на 3-м месте с 4-мя очками. «Кельн» остался на последней строчке без очков.

Составы на матч:

«БАТЭ»: Щербицкий, Гайдучик, Риос, Милунович, Поляков, Володько, Иванич, Драгун, Стасевич, Володько, Сигневич.

«Кельн»: Хорн, Хайнц, Марох, Ольковски, Рауш, Хегер, Йойич, Клеменс, Цоллер, Озкан, Осако.

Главный арбитр матча: Хюсейни Гечек.

Предупреждения: Гирасси — 89.

Голы: Риос 55 — 1:0.