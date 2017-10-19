Покер Виллиана Жозе помог «Реал Сосьедаду» разгромить «Вардар»

Скопье, , 21:54 — REGNUM 19 октября в рамках 3-го тура ЛЕ был разыгран матч между командами «Вардар» и «Реал Сосьедад». Матч завершился крупной победой испанского клуба со счетом 6:0.

На 12-й минуте талантливый вингер сборной Испании Микаэль Оярасабаль открыл счет, добив мяч в пустые ворота после скидки Хавьера Приэто — 0:1.

Через 22 минуты бразильский форвард Виллиан Жозе удвоил преимущество в счете — 0:2. Асситом отметился Каналес.

В конце тайма Жозе оформил дубль, замкнув навес Оярасабаля — 0:3.

На 55-й минуте форвард довел счет до разгромного после паса Андони Горосабеля — 0:4.

Через 4 минуты Жозе забил свой 4-й мяч в этой встрече — 0:5.

В конце матча Альберто де ла Белья довершил разгром после ассиста Приэто — 0:6.

Статистика матча («Вардар"/"Реал Сосьедад»)

Удары 7/25

Удары в створ 4/13

Владение 30%/70%

Фолы 9/10

На данный момент «Реал Сосьедад» идет на второй строчке с 6-ю очками. «Вардар» остался на последнем месте без очков.

Составы на матч:

«Вардар»: Гачевски, Грнчаров, Амбарцумян, Новак, Глишич, Джигаури, Николов, Баргесян, Глигоров, Фелипе, Итало.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Элустондо, де ла Белья, Горосабель, Илльяраменди, Субельдия, Приэто, Жозе, Каналес, Оярасабаль.

Главный арбитр матча: Агаев.

Предупреждения: Амбарцумян — 61.

Голы: Оярасабаль 12 — 0:1, Жозе 34 — 0:2, Жозе 42 — 0:3, Жозе 55 — 0:4, Жозе 59 — 0:5, де ла Белья 90 — 0:6.