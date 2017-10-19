«Зенит» одержал третью победу кряду в группе ЛЕ

Санкт-Петербург, 19 октября 2017, 21:52 — REGNUM 19 октября в рамках 3-го тура ЛЕ был разыгран матч между командами «Зенит» и «Русенборг». Матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.
В дебюте матча вингер сборной Аргентины Эмилиано Ригони открыл счет, замкнув навес Доменико Кришито — 1:0.
На 68-й минуте Ригони оформил дубль, замкнув разрезающую передачу Леандро Паредеса — 2:0.
Через 8 минут Ригони оформил хэт-трик — 3:0.
В конце матча Поль-Андре Хеллан сократил разрыв в счете, но было слишком поздно — 3:1.
Статистика матча («Зенит» / «Русенборг»)
Удары 16/8
Удары в створ 7/5
Владение 49%/51%
Фолы 7/8
На данный момент «Зенит» идет на первом месте с 9 очками. «Русенборг» остался на 3-й строчке с 3 очками.
Составы на матч:
«Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Маммана, Иванович, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Ригони, Дриусси.
«Русенборг»: Хансен, Хедестад, Региниуссен, Расмуссен, Бьордаль, Йенсен, Конрадсен, Мелинг, Бендтнер, Адегнбро.
Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.
Предупреждения: Хеденстад — 14, Трондсен — 35, Паредес — 39.
Голы: Ригони 1 — 1:0, Ригони 68 — 2:0, Ригони 76 — 3:0, Хеллан 88 — 3:1.