«Зенит» одержал третью победу кряду в группе ЛЕ

Санкт-Петербург, , 21:52 — REGNUM 19 октября в рамках 3-го тура ЛЕ был разыгран матч между командами «Зенит» и «Русенборг». Матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.

В дебюте матча вингер сборной Аргентины Эмилиано Ригони открыл счет, замкнув навес Доменико Кришито — 1:0.

На 68-й минуте Ригони оформил дубль, замкнув разрезающую передачу Леандро Паредеса — 2:0.

Через 8 минут Ригони оформил хэт-трик — 3:0.

В конце матча Поль-Андре Хеллан сократил разрыв в счете, но было слишком поздно — 3:1.

Статистика матча («Зенит» / «Русенборг»)

Удары 16/8

Удары в створ 7/5

Владение 49%/51%

Фолы 7/8

На данный момент «Зенит» идет на первом месте с 9 очками. «Русенборг» остался на 3-й строчке с 3 очками.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Маммана, Иванович, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Кокорин, Ригони, Дриусси.

«Русенборг»: Хансен, Хедестад, Региниуссен, Расмуссен, Бьордаль, Йенсен, Конрадсен, Мелинг, Бендтнер, Адегнбро.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Предупреждения: Хеденстад — 14, Трондсен — 35, Паредес — 39.

Голы: Ригони 1 — 1:0, Ригони 68 — 2:0, Ригони 76 — 3:0, Хеллан 88 — 3:1.