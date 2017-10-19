Лозанна, Швейцария, , 19:44 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) принял новый этический кодекс для членов организации. Как сообщает портал InsideTheGames, документ был разослан для подписания членам МОК 6 октября — на следующий день после ареста экс-главы Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана.

Как сообщается, 27-страничный, намного более подробный, чем действующие правила, регламентирует, в частности, ситуации, связанные с конфликтами интересов, принятием подарков, использованием билетов на Олимпийские игры.

Так, согласно новому кодексу, членам МОК запрещается принимать подарки, вне зависимости от их стоимости, от представителей заявочных комитетов городов — кандидатов на проведение Игр, их национальных олимпийских комитетов и любых представляющих их физических и юридических лиц.

К числу приемлемых подарков для членов МОК отнесены только те, что имеют лишь номинальную стоимость: авторучки, футболки, шарфы, сумки и т.п. с логотипами или эмблемами дарителей, а также фотографии, книги, кондитерские изделия, недорогие вина, объекты народного промысла.

Всё остальное теперь может быть отнесено к предметам роскоши и в случае дарения должно будет передаваться в Олимпийский музей в Лозанне.

Напомним, 5 октября Олимпийского комитета Бразилии Карлос Нузман был взят под стражу в рамках расследования коррупционной схемы получения страной возможности проведения игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Всего в скандальном деле фигурируют пять человек, в числе которых — бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал и экс-глава Международной федерацией легкой атлетики Ламин Диак.

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