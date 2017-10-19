На тренировке «Автомобилиста» канадец Бек устроил драку и получил перелом

Екатеринбург, , 20:21 — REGNUM На тренировке хоккейного клуба «Автомобилист» произошла драка между защитником Николаем Тимашовым и нападающим из Канады Тэйлором Беком, в результате которой канадец получил серьезную травму, сообщили 19 октября в пресс-службе клуба.

Директор клуба Максим Рябков прокомментировал инцидент:

«Во время отработки выходов «3 в 2» защитник Николай Тимашов в рамках правил жестко встретил плечо в плечо нападающего Тэйлора Бека. Канадцу это не понравилось и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком».

После тренировки у Бека был обнаружен перелом орбитальной кости. Для восстановления хоккеиста потребуется около месяца.

Никаких санкций в отношении Тимашова клуб не принимал.

Российский хоккеист принес извинения канадцу:

«Он меня понял. Надеюсь, что между нами ничего нет, а на тренировках случается разное».

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