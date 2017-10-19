Российского олигарха в Монако обвиняют во вмешательстве в личную жизнь

Монако, , 19:19 — REGNUM Российскому миллиардеру и владельцу футбольного клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву предъявлено обвинение во вмешательстве в личную жизнь по жалобе знакомой олигарха Татьяны Раппо, сообщает 19 октября спортивная газета L’Equipe.

Поводом для обвинения стало использование Рыболовлевым и его адвокатом аудиозаписи в деле против швейцарского арт-дилера Ива Бувье, с которым Рыболовлева познакомила Раппо.

Владелец «Монако» обвиняет Ива Бувье в необоснованном завышении стоимости 37 картин кисти художников начала XX века. Миллиардер оценивает свои потери в размере €1 млрд.

Адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда представила доказательства в завышении цены на картины в виде аудиозаписи, которую она сделала на одной из вечеринок на свой мобильный телефон. На записи слышно, как Раппо признается о значительном завышении цен на картины.

Раппо пожаловалась на то, что была незаконно записана на диктофон.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2017 года издание JDD сообщило, что Дмитрий Рыболовлев может покинуть княжество Монако из-за подозрения в причастности к коррупционному скандалу. Издание указывает, что российский миллиардер стал персоной нон грата при дворце князя Монако Альбера II.

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