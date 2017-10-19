Главный тренер «Урала»: «Вычислить договорной матч практически невозможно»

Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал об определении договорных матчей в футболе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Я работал в комиссии по договорным матчам. Вычислить их практически невозможно. Смотришь — да, всё указывает на договорённость. Пересматриваешь второй раз — да нет, всё так, как есть», — сказал Тарханов в интервью изданию.

Он также добавил, что «Урал» не играет по договорённости.

Напомним, на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги. Команда набрала 19 очков после 13 туров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Урал» одержал победу над «Анжи» в матче 13-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе екатеринбургского клуба отличились Эрик Бикфалви и Владимир Ильин. У «Анжи» мяч забил Сергей Брызгалов.

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