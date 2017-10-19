Касаткина вышла в полуфинал Кубка Кремля

Москва, , 14:12 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Белоруссии Александру Саснович в четвертьфинальном Кубка Кремля.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 23 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу российской теннисистки.

Касаткина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Саснович один эйс, четыре ошибки на подаче и пять выигранных брейков.

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу и белоруской Верой Лапко.

Напомним, Кубок Кремля проходит в Москве с 16 по 21 октября.

Кубок Кремля-2017. Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия) — Александра Саснович (Белоруссия) — 6:4, 6:3

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