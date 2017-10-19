ЦСКА в гостевом матче разгромил «Металлург»

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:14 — REGNUM Московский ЦСКА одержал разгромную победу в гостях над магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу «армейцев».

ЦСКА вышел вперёд уже на второй минуте, когда отличился Кирилл Петров. На четвёртой минуте Грег Скотт удвоил преимущество «армейцев». Защитник «Металлурга» Никита Пивцакин отыграл одну шайбу. После этого Кирилл Капризов и Максим Шалунов довели счёт до крупного.

Во втором периоде Алексей Марченко и Валерий Ничушкин забили ещё по одной шайбе в ворота хозяев. На это «магнитка» смогла ответить лишь точным броском Евгения Тимкина.

В третьем отрезке матча Никита Нестеров установил окончательный счёт матча — 7:2, разгромная победа ЦСКА.

Эта победа стала для ЦСКА девятой подряд. На сегодняшний день «армейцы» набрали 49 очков и занимают третье место в турнирной таблице КХЛ. «Металлург» находится на восьмой строчке, в активе команды 39 очков.

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 2:7 (1:4, 1:2, 0:1)

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