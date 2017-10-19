Месси забил 100-й гол в еврокубках

Барселона, Испания, , 10:53 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил свой сотый гол в еврокубках. Об этом сообщает «Чемпионат».

Юбилейный гол Месси забил в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимала на своём поле греческий «Олимпиакос». Это произошло на 61-й минуте встречи, когда Месси отправил мяч в сетку после удара со штрафного.

Таким образом, на счету аргентинца стало 97 голов в Лиге чемпионов и три гола в Суперкубке УЕФА.

Отметим, что лидером по числу голов в Лиге чемпионов является нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. На его 110 голов в главном европейском турнире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» одержала победу над греческим «Олимпиакосом» со счётом 3:1.

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