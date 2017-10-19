Четверг, 19 Октября 2017 года
10:21:13 МСК

Овечкин тараном выломал дверь в академии ФБР

Спорт

«Вашингтон Кэпиталз» провели экскурсию в академии ФБР

Вашингтон, 19 октября 2017, 10:13 — REGNUM  Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбил дверь во время экскурсии в академии ФБР. Об этом сообщается на странцие клуба в Twitter .

«Вашингтон Кэпиталз» провели экскурсию в академии ФБР, которая была организована для большего сплочения команды. В ходе мероприятия хоккеисты выполняли различные задания.

Овечкин сломал дверь с помощью специального тарана. Он справился с этим заданием с четвёртой попытки.

Отмечается, что другие хоккеисты команды тренировались в единоборствах.

Напомним, «Вашингтон» занимает 16-е место в регулярном чемпионате НХЛ. На счету команды семь очков после семи мачтей.

Овечкин лидирует в списке бомбардиров, он забросил девять шайб в ворота соперников с начала сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» благодаря голу Овечкина

Читайте развитие сюжета: Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Питтсбурга»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей