Овечкин тараном выломал дверь в академии ФБР

Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбил дверь во время экскурсии в академии ФБР. Об этом сообщается на странцие клуба в Twitter .

«Вашингтон Кэпиталз» провели экскурсию в академии ФБР, которая была организована для большего сплочения команды. В ходе мероприятия хоккеисты выполняли различные задания.

Овечкин сломал дверь с помощью специального тарана. Он справился с этим заданием с четвёртой попытки.

Отмечается, что другие хоккеисты команды тренировались в единоборствах.

Напомним, «Вашингтон» занимает 16-е место в регулярном чемпионате НХЛ. На счету команды семь очков после семи мачтей.

Овечкин лидирует в списке бомбардиров, он забросил девять шайб в ворота соперников с начала сезона.

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