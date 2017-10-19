«Локомотив» сыграет с «Шерифом» в матче третьего тура Лиги Европы

Тирасполь, , 07:50 — REGNUM Московский «Локомотив» сыграет 19 октября матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против тираспольского «Шерифа».

В матче первого тура «Локомотив» сыграл вничью в гостях с датским «Копенгагеном» со счётом 0:0. Во втором туре «железнодорожники» на своём поле разгромили чешский «Фастав» — 3:0.

«Шериф» в первых двух матчах сыграл вничью со счётом 0:0 с «Копенгагеном» и «Фаставом».

На данный момент «Локомотив» лидирует в группе, на его счету четыре очка. Далее идут «Шериф» и «Копенгаген», которые набрали по два очка. Замыкает турнирную таблицу «Фастав», набравший одно очко.

Отметим, ранее «Локомотив» встречался с «Шерифом» в 2003 году в матче за Кубок чемпионов Содружества и проиграл со счётом 0:1.

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Шерифом» состоится 19 октября в Тирасполе. Вторая игра этих команд пройдёт 2 ноября в Москве.

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