Четверг, 19 Октября 2017 года
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«Сент-Луис» победил «Чикаго» благодаря двум очкам Тарасенко

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

«Сент-Луис» победил «Чикаго» благодаря двум очкам Тарасенко
Шайба

Сент-Луис, США, 19 октября 2017, 06:52 — REGNUM  «Сент-Луис Блюз» одержал победу «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Сент-Луиса» хет-трик оформил Джейден Шварц. Также по шайбе забили Кайл Бродзяк и российский нападающий Владимир Тарасенко.

В составе «Чикаго» отличились Данкан Кит и Райан Хартман.

Помимо заброшенной шайбы, Владимир Тарасенко отличился также результативной передачей.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

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