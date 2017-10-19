«Сент-Луис» победил «Чикаго» благодаря двум очкам Тарасенко

Сент-Луис, США, , 06:52 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Сент-Луиса» хет-трик оформил Джейден Шварц. Также по шайбе забили Кайл Бродзяк и российский нападающий Владимир Тарасенко.

В составе «Чикаго» отличились Данкан Кит и Райан Хартман.

Помимо заброшенной шайбы, Владимир Тарасенко отличился также результативной передачей.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

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