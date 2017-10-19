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Мозгов набрал четыре очка в первом матче за «Бруклин»

Спорт

«Бруклин» проиграл «Индиане» на старте нового сезона НБА

Мозгов набрал четыре очка в первом матче за «Бруклин»
Иллюстрация: U.S. Air Force
Баскетбол

Индианаполис, США, 19 октября 2017, 06:40 — REGNUM  «Бруклин Нетс» уступил в гостях «Индиане Пейсерс» на старте нового сезона НБА. Матч завершился со счётом 140:131 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком этой встречи стал защитник «Бруклина» Д’Анджело Расселл, набравший 30 очков.

В составе «Индиане» наибольшую результативность продемонстрировал защитник Виктор Оладипо, набравший 22 очка.

Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов набрал в этом матче четыре очка.

«Индиана Пейсерс» (Индианаполис) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 140:131 (29:30, 36:33, 41:35, 34:33)

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Баскетбол