Касаткина вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Москва, , 06:18 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой в матче второго тура Кубка Кремля.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 20 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу российской теннисистки.

Касаткина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и 2 из 3 выигранных брейков.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с представительницей Белоруссии Александрой Саснович.

Напомним, Кубок Кремля проходит в Москве с 16 по 21 октября.

Кубок Кремля-2017. Второй круг.

Дарья Касаткина (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) —6:2, 6:3

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