«Ювентус» одержал волевую победу над «Спортингом»

Рим, , 23:43 — REGNUM 18 октября на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч 3-го тура ЛЧ между командами «Ювентус» и «Спортинг». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Алекс Сандро стал автором автогола — 0:1.

Через 17 минут Миралем Пьянич сравнял счет точным ударом со штрафного в правую «девятку» — 1:1.

В конце матча Марио Манджукич вывел «Ювентус» вперед, замкнув навеса Дугласа Косты — 2:1.

Статистика матча («Ювентус"/"Спортинг»)

Удары 13/4

Удары в створ 8/1

Владение 52%/48%

Фолы 18/17

На данный момент «Спортинг» идет на третьем месте с 3-мя очками. «Ювентус» поднялся на 2-ю позицию с 6-ю очками.

Составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Стураро, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Спортинг»: Питрисиу, Коатес, Коэнтрао, Матье, Пиццини, Акунья, Фернандеш, Карвальо, Батталья, Мартинш, Дост.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Коатес — 25, Фернандеш — 37, Стураро — 68, Кьеллини — 83.

Голы: Сандро (авг) 12 — 0:1, Пьянич 29 — 1:1, Манджукич 84 — 2:1.