«Бенфика» потерпела третье поражение кряду в ЛЧ

Лиссабон, 18 октября 2017, 23:41 — REGNUM 18 октября на стадионе «Эштадиу Да Луж» был разыгран матч 3-го тура ЛЧ между командами «Бенфика» и «МЮ». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «манкунианцев».
На 64-й минуте Маркус Рашфорд забил великолепный гол ударом со штрафного — 0:1.
Статистика матча («Бенфика"/"МЮ»)
Удары 10/9
Удары в створ 2/4
Владение 42%/58%
Фолы 9/12
На данный момент «МЮ» идет на первом месте с 9-ю очками. «Бенфика» осталась на последней строчке без очков.
Составы на матч:
«Бенфика»: Свилар, Гримальдо, Луизао, Дуглас, Диас, Пицци, Аугусто, Фейса, Хименес, Сальвио, Гонсалес.
«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Валенсия, Мата, Рашфорд, Эррера, Мхитарян, Матич, Лукаку.
Главный арбитр матча: Феликс Цваер.
Предупреждения: Луизао — 5, Валенсия — 41, Гонсалес — 54, Лингард — 90+5.
Удаления: Луизао — 90+3.
Голы: Рашфорд 65 — 0:1.