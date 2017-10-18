«Челси» и «Рома» устроили голевую феерию

Лондон, 18 октября 2017, 23:40 — REGNUM 18 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 3-го тура ЛЧ между командами «Челси» и «Рома». Матч завершился со счетом 3:3.
На 11-й минуте Давид Луис открыл счет — 1:0.
Через 26 минут лидер сборной Бельгии Эден Азар удвоил преимущество в счете — 2:0.
В конце тайма сербский латераль Александр Коларов сократил отставание в счете — 2:1.
На экваторе второго тайма Эдин Джеко сравнял счет, замкнув передачу Федерико Фасио — 2:2.
Через 6 минут Джеко оформил дубль и вывел гостей вперед — 2:3.
На 75-й минуте Азар оформил дубль и сравнял счет после ассиста Педро — 3:3.
Статистика матча («Челси"/"Рома»)
Удары 10/14
Удары в створ 4/7
Владение 40%/60%
Фолы 9/6
На данный момент «Челси» идет на первой строчке с 7-ю очками. «Рома» осталась на 2-й позиции, набрав 5 очков.
Составы на матч:
«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Бакайоко, Заппакоста, Луис, Мората, Азар.
«Рома»: Бекер, Дезус, Коларов, Фасио, Перес, Наингголан, Строотман, Гоналон, Джеко, Жерсон.
Главный арбитр матча: Дамир Скомина.
Предупреждения: Бакайоко — 69.
Голы: Луис — 1:0, Азар 37 — 2:0, Коларов 40 — 2:1, Джеко 64 — 2:2, Джеко 70 — 2:3, Азар 75 — 3:3.