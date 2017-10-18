«Челси» и «Рома» устроили голевую феерию

Лондон, , 23:40 — REGNUM 18 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 3-го тура ЛЧ между командами «Челси» и «Рома». Матч завершился со счетом 3:3.

На 11-й минуте Давид Луис открыл счет — 1:0.

Через 26 минут лидер сборной Бельгии Эден Азар удвоил преимущество в счете — 2:0.

В конце тайма сербский латераль Александр Коларов сократил отставание в счете — 2:1.

На экваторе второго тайма Эдин Джеко сравнял счет, замкнув передачу Федерико Фасио — 2:2.

Через 6 минут Джеко оформил дубль и вывел гостей вперед — 2:3.

На 75-й минуте Азар оформил дубль и сравнял счет после ассиста Педро — 3:3.

Статистика матча («Челси"/"Рома»)

Удары 10/14

Удары в створ 4/7

Владение 40%/60%

Фолы 9/6

На данный момент «Челси» идет на первой строчке с 7-ю очками. «Рома» осталась на 2-й позиции, набрав 5 очков.

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Бакайоко, Заппакоста, Луис, Мората, Азар.

«Рома»: Бекер, Дезус, Коларов, Фасио, Перес, Наингголан, Строотман, Гоналон, Джеко, Жерсон.

Главный арбитр матча: Дамир Скомина.

Предупреждения: Бакайоко — 69.

Голы: Луис — 1:0, Азар 37 — 2:0, Коларов 40 — 2:1, Джеко 64 — 2:2, Джеко 70 — 2:3, Азар 75 — 3:3.