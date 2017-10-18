«ПСЖ» разгромил «Андерлехт» на выезде

Брюссель, 18 октября 2017, 23:38 — REGNUM 18 октября на стадионе «Констант Ванден Сток» был разыгран матч 3-го тура ЛЧ между командами «Андерлехт» и «ПСЖ». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу парижан.
В дебюте матча французский талант Килиан Мбаппе открыл счет после заброса Марко Верратти в штрафную — 0:1.
В конце тайма уругвайский форвард Эдинсон Кавани удвоил преимущество в счете ударом головы, замкнув прострел Килиана Мбаппе — 0:2.
На экваторе второго тайма бразильский вингер Неймар довел счет до разгромного точным ударом со штрафного — 0:3.
В конце матча Анхель Ди Мария довершил разгром — 0:4.
Статистика матча («Андерлехт"/"ПСЖ»)
Удары 13/17
Удары в створ 6/6
Владение 52%/48%
Фолы 15/7
На данный момент «ПСЖ» идет на первой строчке с 9-ю очками. «Андерлехт» остлся на последнем месте без очков.
Составы на матч:
«Андерлехт»: Селс, Десхахт, Мбоджи, Аппиа, Дендонкер, Геркенс, Оньекуру, Кумс, Требель, Ханни, Теодорчик.
«ПСЖ»: Ареола, Кимпембе, Маркиньос, Алвес, Курзава, Верратти, Мотта, Рабио, Неймар, Кавани, Мбаппе.
Главный арбитр матча: Павел Краловец.
Предупреждения: Мотта — 51, Мбаппе — 55, Оньекуру — 55, Теодорчик — 72.
Голы: Мбаппе 3 — 0:1, Кавани 44 — 0:2, Немар 66 — 0:3, Ди Мария 88 — 0:4.