«Барселона» ожидаемо победила «Олимпиакос»

Мадрид, , 23:37 — REGNUM 18 октября на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 3-го тура ЛЧ между командами «Барселона» и «Олимпиакос». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «сине-гранатовых».

На 18-й минуте Димитрис Николау срезал мяч в свои ворота — 1:0.

На 61-й минуте лидер сборной Аргентины Лионель Месси удвоил преимущество в счете — 2:0.

Через 3 минуты Люка Динь после ассиста Месси довел счет до разгромного — 3:0.

На 90-й минуте Димитрис Николау сократил отставание в счете после ассиста Костаса Фортуниса — 3:1.

Статистика матча («Барселона"/"Олимпиакос»)

Удары 15/2

Удары в створ 10/1

Владение 64%/36%

Фолы 7/13

На данный момент «Барселона» идет на первом месте с 9-ю очками. «Олимпиакос» остался на последней строчке без очков.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Динь, Роберто, Умтити, БУскетс, Иньеста, Паулиньо, Суарес, Месси, Деулофеу.

«Олимпиакос»: Прото, Ботия, Элабделлау, Куртис, Николау, Ромао, Жилле, Зделар, Одиджа-Офоэ, Андруцос, Карсела.

Главный арбитр матча: Уильям Коллам.

Предупреждения: Пике — 11, Ромао — 31, Николау — 60, Элабделлау — 90.

Удаления: Пике — 42.

Голы: Николау 18 (авг) — 1:0, Месси 61 — 2:0, Динь 64 — 3:0, Николау 90 — 3:1.