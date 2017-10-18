«ЦСКА» безвольно проиграл «Базелю»

Москва, 18 октября 2017, 23:35 — REGNUM 18 октября на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран матч 3-го тура ЛЧ между командами «ЦСКА» и «Базель». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу швейцарского клуба.
На 29-й минуте швейцарский хавбэк Таулант Джака открыл счет точным ударом из-за пределов штрафной — 0:1.
В конце матча Димитри Оберлен удвоил преимущество в счете — 2:0.
Статистика матча («ЦСКА"/"Базель»)
Удары 6/12
Удары в створ 0/7
Владение 54%/46%
Фолы 12/19
На данный момент «ЦСКА» идет на 3-й строчке с 3-мя очками. «Базель» остался на 2-й позции, набрав 6 очков.
Составы на матч:
«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Вернблум, Фернандес, Щенников, Миланов, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.
«Базель»: Вацлик, Сухи, Альварес, Аканджи, Ланг, Зуффи, Штеффен, Эльюнусси, Петретта, Джака, Аети.
Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.
Предупреждения: Натхо — 73.
Голы: Джака 29 — 0:1, Оберлен 90 — 0:2.