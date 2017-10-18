«ЦСКА» безвольно проиграл «Базелю»

Москва, , 23:35 — REGNUM 18 октября на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран матч 3-го тура ЛЧ между командами «ЦСКА» и «Базель». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу швейцарского клуба.

На 29-й минуте швейцарский хавбэк Таулант Джака открыл счет точным ударом из-за пределов штрафной — 0:1.

В конце матча Димитри Оберлен удвоил преимущество в счете — 2:0.

Статистика матча («ЦСКА"/"Базель»)

Удары 6/12

Удары в створ 0/7

Владение 54%/46%

Фолы 12/19

На данный момент «ЦСКА» идет на 3-й строчке с 3-мя очками. «Базель» остался на 2-й позции, набрав 6 очков.

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий, Вернблум, Фернандес, Щенников, Миланов, Головин, Витиньо, Жамалетдинов.

«Базель»: Вацлик, Сухи, Альварес, Аканджи, Ланг, Зуффи, Штеффен, Эльюнусси, Петретта, Джака, Аети.

Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.

Предупреждения: Натхо — 73.

Голы: Джака 29 — 0:1, Оберлен 90 — 0:2.