РФС объяснил, почему сборная России падает в рейтинге ФИФА

Москва, , 15:56 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) объяснил, почему сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА. Соответствующее видео опубликовано на сайте РФС.

В ролике объясняется принцип начисления баллов для ежемесячного рейтинга сборных. Баллы начисляются за каждый матч в зависимости от результата, важности матча, силы соперника и силы конфедерации, в которой соперник играет.

Так, за официальный матч отборочного цикла можно получить гораздо больше баллов, чем за товарищескую игру.

Сборная России как хозяйка чемпионата мира не проводила официальных игр с лета 2016 года. Исключение составили три матча на Кубке конфедераций.

Как сообщало ИА REGNUM, в обновлённом рейтинге ФИФА от 16 октября сборная России занимает рекордно низкое 65-е место.

Лидирует в рейтинге сборная Германии. На втором месте — Бразилия, на третьем — Португалия. Далее следуют команды Аргентины, Бельгии, Польши, Франции, Испании, Чили и Перу.

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