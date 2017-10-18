Сборная Аргентины разместится в Бронницах во время ЧМ-2018

Буэнос-Айрес, , 15:21 — REGNUM Сборная Аргентины будет базироваться на базе в подмосковных Бронницах во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины.

Аргентинская команда рассматривает базу в Бронницах как место временного базирования.

Отмечается, что делегация от сборной Аргентины посетит комплекс в период с февраля по март 2018 года. По итогам визита будет дан окончательный ответ и утверждено место проживания команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге во время проведения чемпионата мира по футболу разместится команда Ирана.

Напомним, 11 ноября сборная Аргентины сыграет в Москве товарищеский матч со сборной России.

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