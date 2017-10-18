ЦСКА сыграет с «Базелем» в третьем туре Лиги чемпионов

Москва, , 14:21 — REGNUM Московский ЦСКА сыграет 18 октября матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля».

В первом туре команда Виктора Гончаренко провела матч в Португалии против «Бенфики» и выиграла со счётом 2:1. Во втором туре «армейцы» разгромно проиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4.

«Базель» начал групповой этап с разгромного поражения от того же «Манчестер Юнайтед» — 0:3. А во втором туре швейцарцы разгромили на своём полу «Бенфику» — 5:0.

На сегодняшний день в группе А лидирует «Манчестер Юнайтед», команда Жозе Моуринью набрала шесть очков после двух матчей. На счету ЦСКА и «Базеля» — по три очка. Замыкает турнирную таблицу «Бенфика», не набравшая очков.

Отметим, что ЦСКА и «Базель» ранее между собой не встречались. Предстоящий матч станет первым в истории их личных противостояний.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Базелем» состоится 18 октября в Москве. Вторая игра этих клубов пройдёт 31 октября в Швейцарии.

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